Bilancio 2026 di Bertinoro tutte le critiche dell' opposizione | Manca la progettualità

Il bilancio 2026 di Bertinoro, approvato dal Consiglio comunale, ha incontrato le critiche dell’opposizione. I consiglieri di Voltare Pagina hanno espresso perplessità sulla mancanza di una chiara progettualità nel documento, votando contro. La discussione riflette le diverse valutazioni sul percorso di sviluppo del territorio e sulle priorità future dell’amministrazione comunale.

I consiglieri comunali di opposizione del gruppo Voltare Pagina hanno votato contro il bilancio di previsione 2026 del Comune di Bertinoro, approvato dal Consiglio comunale il 30 dicembre scorso. Nel loro intervento e in una nota del capogruppo Sergio Moretti e dei consiglieri Stefano Lolli.

