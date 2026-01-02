BigMama si mostra dimagrita sui social e un fan le scrive | Adesso sei bella la risposta della cantante zittisce tutti

BigMama, cantante italiana, torna al centro dell’attenzione con un breve video su TikTok che mostra il suo nuovo aspetto. In pochi giorni, il clip supera il milione e mezzo di visualizzazioni. Un commento di un fan, “Adesso sei bella”, ha suscitato reazioni, ma la cantante ha risposto con semplicità, sottolineando il valore dell’autenticità e il rispetto verso se stessa.

Un video su TikTok, poco più di qualche secondo di musica e movimento, e in pochi giorni BigMama supera il milione e mezzo di visualizzazioni. Non è la prima volta che la cantante campana diventa virale sui social, ma questa volta il motivo va oltre la sua voce potente o la sua presenza scenica dirompente. Nel breve filmato, pubblicato sul suo profilo ufficiale, l'artista appare visibilmente dimagrita mentre canta Hey Tu, l'ultima hit del napoletano Jhosef, cover della meme song Predador de Perereca. Un corpo diverso, più asciutto, che balla e si muove con la stessa energia di sempre. Bastano poche ore e il video diventa un caso.

