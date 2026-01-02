BigMama dimagrita su TikTok il video della trasformazione

BigMama ha condiviso su TikTok il video della sua trasformazione, mostrando un aspetto più snello e naturale. Nella clip, si mostra mentre canta e balla sulle note di

Una nuova Marianna Mammone, quella che abbiamo notato visibilmente a suo agio mentre canta e balla sulle note della hit neomelodica Hey tu di Jhosef. BigMama riappare così in un video pubblicato su TikTok che, nel giro di poche ore, ha superato il milione e mezzo di visualizzazioni, diventando virale. Un successo immediato, accompagnato però da un’ondata di commenti che ha riportato l’attenzione una questione tutt’altro che nuova: il modo in cui il corpo delle donne continua a essere giudicato, soprattutto quando cambia. BigMama dimagrita su TikTok. Nel video, BigMama – rapper originaria di San Michele di Serino, in provincia di Avellino – si mostra divertita, leggera, senza bisogno di troppe spiegazioni. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - BigMama dimagrita su TikTok, il video della trasformazione Leggi anche: BigMama riappare dimagrita su Tiktok. Un utente commenta: “Adesso sei davvero bella”, la risposta della cantante diventa virale – IL VIDEO Leggi anche: Big Mama dimagrita su TikTok: la trasformazione dopo anni di sensibilizzazione sulla body positivity Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Big Mama, oltre il cambiamento fisico: la risposta ai commenti su TikTok; BigMama dimagrita, la trasformazione a sorpresa e il commento di una fan: «Adesso sei bella». Lei risponde così; Big Mama dimagrita su TikTok: la trasformazione dopo anni di sensibilizzazione sulla body positivity; Big Mama dimagrita, il video diventa virale. Adesso sei davvero bella, la risposta perfetta della cantante zittisce tutti. BigMama dimagrita su TikTok: il video con la trasformazione è virale - E la cantante campana risponde a tono ai commenti e zittisce i fan ... iodonna.it

