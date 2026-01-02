Biglietti Lotteria Italia boom di vendite in Lombardia | si punta al tris milionario
A poche ore dalla chiusura, le vendite dei biglietti della Lotteria Italia in Lombardia registrano un aumento significativo. La regione si conferma tra le prime per acquisti, con l’obiettivo di ottenere il premio più alto. L’evento, ormai tradizione, attira numerosi partecipanti desiderosi di vincere il traguardo milionario.
Milano, 2 gennaio 2026 – Anche quest’anno è boom di vendite di biglietti della Lotteria Italia, in Lombardia. E all’ Autogrill Somaglia Ovest, nel Lodigiano, dove lo scorso anno è stato vinto il primo premio, si punta sul bis milionario. Ma in tutte le province piace sognare e sperare in una bella vittoria. Come ogni anno l'estrazione dei biglietti vincenti si terrà martedì 6 gennaio 2026 i n diretta nel corso della puntata speciale della trasmissione televisiva "Affari Tuoi" su Rai 1, condotta da Stefano De Martino a partire dalle 20:35. Stefano De Martino al Teatro delle Vittorie durante la trasmissione televisiva RAI 1 Affari Tuoi - Speciale Lotteria Italia, Roma, 6 Gennaio 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
