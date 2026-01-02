Big Mama dimagrita I follower | Adesso sei bella La risposta della cantante

Recentemente, Big Mama ha condiviso il suo percorso di dimagrimento, ricevendo molti commenti positivi dai follower. Tra le reazioni, spicca il commento:

BigMama è un'artista che ha sempre saputo far parlare di sé: per la voce potente, per lo stile che rimanda all'hip hop, per alcune dichiarazioni e anche per un carattere dirompente ma molto spontaneo. Tuttavia molto spesso al centro delle narrazioni inerenti la cantante originaria di Avellino c'è stato il suo corpo. Ed è ancora una volta la fisicità l'argomento principale delle conversazioni online che ruotano intorno a BigMama. L'interprete del brano sanremese La rabbia non ti basta è infatti apparsa sul suo account TikTok, pubblicando un video in cui canta in lip sync il brano Hey tu del cantante napoletano Jhosef e in cui si mostra visibilmente dimagrita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

