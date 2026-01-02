Big Mama dimagrita I follower | Adesso sei bella La risposta della cantante
Recentemente, Big Mama ha condiviso il suo percorso di dimagrimento, ricevendo molti commenti positivi dai follower. Tra le reazioni, spicca il commento:
BigMama è un'artista che ha sempre saputo far parlare di sé: per la voce potente, per lo stile che rimanda all'hip hop, per alcune dichiarazioni e anche per un carattere dirompente ma molto spontaneo. Tuttavia molto spesso al centro delle narrazioni inerenti la cantante originaria di Avellino c'è stato il suo corpo. Ed è ancora una volta la fisicità l'argomento principale delle conversazioni online che ruotano intorno a BigMama. L'interprete del brano sanremese La rabbia non ti basta è infatti apparsa sul suo account TikTok, pubblicando un video in cui canta in lip sync il brano Hey tu del cantante napoletano Jhosef e in cui si mostra visibilmente dimagrita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: BigMama si mostra dimagrita sui social e un fan le scrive: “Adesso sei bella”, la risposta della cantante zittisce tutti
Leggi anche: BigMama riappare dimagrita su Tiktok. Un utente commenta: “Adesso sei davvero bella”, la risposta della cantante diventa virale – IL VIDEO
Chiara Ferragni, la fuga in Colombia per il Capodanno senza figli: festa speciale a Cartagena (con una nuova fiamma?).
Big Mama dimagrita. I follower: "Adesso sei bella". La risposta della cantante - L'artista è apparsa in un video di Tik Tok mostrando un aspetto del tutto diverso che ha sconvolto il suo pubblico. ilgiornale.it
Big Mama dimagrita, il video diventa virale. "Adesso sei davvero bella", la risposta perfetta della cantante zittisce tutti - Big Mama ha condiviso un video su Tik Tok che in pochi giorni ha superato il milione e mezzo di visualizzazioni. today.it
Big Mama dimagrita su TikTok: la risposta ai commenti degli haters - Dopo un video virale su TikTok in cui è dimagrita, Big Mama replica alle critiche sul suo aspetto fisico e ribadisce un messaggio chiaro: la bellezza non dipende dai canoni. 105.net
Big Mama è cambiata!! Appare dimagrita su TikTok mentre canta Hey Tu di Jhosef. Sette mesi dopo il monologo al Primo Maggio sulla body positivity, la rapper avellinese mostra una trasformazione fisica evidente. - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.