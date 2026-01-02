Biassono incendio in una lavanderia a gettone per un corto circuito all’asciugatrice

A Biassono, nel Monzese, si è verificato un incendio in una lavanderia a gettone causato da un corto circuito all’asciugatrice. L’incidente, avvenuto ieri pomeriggio alle 17, ha provocato un incendio che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita, ma sono state necessarie operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Biassono (Monza e Brianza) – Un'asciugatrice va a fuoco, fiamme in una lavanderia a gettone. Momenti di paura ieri pomeriggio alle 17.30 a Biassono, in via D'Arnolfo. Una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza è intervenuta a seguito di un incendio sviluppatosi all'interno di una lavanderia self service, dove per cause ancora in fase di accertamento, un'asciugatrice industriale in funzione ha preso fuoco. La squadra giunta prontamente sul posto ha provveduto a estinguere rapidamente l'incendio che era limitato al cesto di asciugatura contenente dei capi, evitando il coinvolgimento degli altri macchinari adiacenti.

Incendio in una lavanderia self service: a fuoco un’asciugatrice - BIASSONO – Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di giovedì 1° gennaio all’interno di una lavanderia self service di via D’Arnolfo, dove un’asciugatrice industriale in funzione ha improvvisamente ... mbnews.it

