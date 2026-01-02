Biasin caccia la bomba di mercato su Cancelo | Accordo di massima tra Inter e Al-Hilal Ecco cosa serve ora!

Secondo quanto riportato, Biasin ha riferito di un possibile accordo di massima tra l’Inter e l’Al-Hilal per il trasferimento di Joao Cancelo. La trattativa è in fase avanzata, ma ancora non definita, e resta da chiarire se il giocatore accetterà la proposta. La notizia rappresenta un possibile sviluppo nel mercato estivo, con dettagli ancora da confermare.

Inter News 24 Biasin ha parlato di un possibile ritorno di Joao Cancelo all'Inter: accordo di massima con Al-Hilal, ma la decisione finale non è ancora stata presa: cosa filtra. Il giornalista Fabrizio Biasin ha svelato dettagli importanti sul mercato dell'Inter, concentrandosi sul possibile ritorno di Joao Cancelo. Il trasferimento dell'ex giocatore nerazzurro sarebbe ormai a un passo, con un accordo di massima tra l' Inter e l' Al-Hilal. Secondo Biasin, c'è stato un «accordo di massima» tra i due club per il trasferimento in prestito di Cancelo. L'affare prevede che Al-Hilal partecipi in modo consistente al pagamento dell'ingaggio del giocatore, una soluzione che potrebbe permettere all' Inter di rinforzare il reparto di destra senza pesare troppo sul bilancio.

