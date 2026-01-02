Biancaneve domina la serata Rete4 sul podio con lo speciale di Quarto Grado su Crans-Montana
Nella serata di Capodanno 2026, Biancaneve si conferma protagonista degli ascolti, con Rete4 che si posiziona al secondo posto grazie allo speciale di Quarto Grado su Crans-Montana. Su Rai1, il film Disney
Gli ascolti di Capodanno 2026 vedono su Rai1 il film Biancaneve e i sette nani di Walt Disney totalizzare una media di 2.831.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale5 il film Santocielo di e con Ficarra e Picone ha segnato invece 2.255.000 spettatori con uno share del 15.5%. Su Rai2 Delitti in Paradiso – Un Natale nel mistero ha ottenuto 1.181.000 spettatori pari al 7%. Su Italia1 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban ha divertito una media di 1.199.000 appassionati con il 7.6%. Su Rai3 il film Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese con Leonardo Di Caprio conquista 584.000 spettatori (4. 🔗 Leggi su Iltempo.it
