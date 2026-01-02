Bianca Atzei cancella Stefano Corti dal 2025 | ecco la reazione dell’ex
Nel 2025, Bianca Atzei annuncia la sua decisione di allontanarsi da Stefano Corti, suscitando attenzione tra i suoi fan. In un commento sincero, l’artista riflette sul percorso vissuto e sulle scelte personali. La sua comunicazione mette in luce come, a volte, la fine di un rapporto comporti anche un cambiamento nelle immagini condivise e nelle vite di chi le vive.
Bianca Atzei pubblica il suo bilancio dell’anno senza l’ex Stefano Corti: il suo commento spiazza tutti Chi sparisce da una foto. a volte è sparito anche dalla vita. Bianca Atzei chiude il 2025 con un post che fa rumore. Una carrellata di immagini, un anno da ricordare. Ma un’assenza pesa più di mille parole: Stefano Corti non c’è. Tra sorrisi, viaggi e momenti teneri col piccolo Noa, il papà resta fuori dallo scatto. La storia con Corti si è chiusa a settembre, ma la cantante non lo nomina nemmeno. Nel suo bilancio non c’è spazio per l’ex, solo per l’amore che conta: quello per il figlio. E mentre i follower riempiono il post di cuori e complimenti, arriva anche lui. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
Leggi anche: Bianca Atzei “cancella” Stefano Corti dal suo 2025, lui non reagisce bene
Leggi anche: Bianca Atzei "cancella" l'ex Stefano Corti dalle foto del 2025: lui interviene con un commento (che scatena i follower)
Bianca Atzei “cancella” Stefano Corti dall’album 2025: lui reagisce, lei lo ignora; All'asta la Lancia Delta che tutti vorrebbero avere; Bianca Atzei esclude Stefano Corti dal suo album, ma lui risponde lei nel silenzio.
Bianca Atzei “cancella” Stefano Corti dal suo 2025, lui non reagisce bene - Bianca Atzei ripercorre il suo 2025 tra affetti, una separazione recente e l’assenza dell’ex Stefano Corti. dilei.it
Bianca Atzei pubblica un recap del 2025, assente Stefano Corti: come ha reagito l'inviato de Le Iene - Come molti, Bianca Atzei ha pubblicato un recap dei momenti da ricordare del suo 2025: in nessuna delle foto postate, tuttavia, compare il compagno Stefano Corti, padre del figlio Noah. msn.com
Bianca Atzei "cancella" l'ex Stefano Corti dalle foto del 2025: lui interviene con un commento (che scatena i follower) - "2025 da ricordare" scrive Bianca Atzei a corredo del carosello di foto che raccontano l'anno appena trascorso. today.it
Bianca Atzei cancella Stefano Corti dal 2025: ecco la reazione inaspettata dell'ex
“Non si tratta di un amore finito, ma di un amore che cambia forma”. Bianca Atzei racconta la separazione da Stefano Corti, padre del piccolo Noah. Dalle minacce ricevute al nuovo inizio in musica: un racconto che svela più di quanto sembri. - facebook.com facebook
I Modà tornano dal vivo in estate con Bianca Atzei: tappa a Bari il 10 luglio alla Fiera del Levante x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.