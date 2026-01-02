Bianca Atzei cancella l' ex Stefano Corti dalle foto del 2025 | lui interviene con un commento che scatena i follower

Da today.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bianca Atzei ha rimosso alcune foto con l'ex Stefano Corti dal suo profilo, lasciando solo ricordi di un 2025 che definisce

"2025 da ricordare" scrive Bianca Atzei a corredo del carosello di foto che raccontano l'anno appena trascorso. Mesi segnati dall'amore ricevuto e da quello donato alle persone a lei più care, dagli amici, dalla famiglia e, soprattutto, dal figlio Noa Alexander, nato quasi tre anni fa (li compirà. 🔗 Leggi su Today.it

bianca atzei cancella l ex stefano corti dalle foto del 2025 lui interviene con un commento che scatena i follower

© Today.it - Bianca Atzei "cancella" l'ex Stefano Corti dalle foto del 2025: lui interviene con un commento (che scatena i follower)

Leggi anche: Bianca Atzei ha rotto con Stefano Corti? “È un periodo intenso”

Leggi anche: Bianca Atzei e Stefano Corti sono tornati insieme? C’è un dettaglio che non è sfuggito a nessuno

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Bianca Atzei “cancella” Stefano Corti dall’album 2025: lui reagisce, lei lo ignora.

bianca atzei cancella exBianca Atzei cancella Stefano Corti dall’album 2025: lui reagisce, lei lo ignora - Bianca Atzei ha postato una serie di foto per salutare il 2025, Stefano Corti assente: il commento del conduttore e la reazione della cantante L'articolo Bianca Atzei “cancella” Stefano Corti dall’alb ... msn.com

bianca atzei cancella exL'addio di Bianca Atzei e Stefano Corti: tutti i dettagli e le reazioni sorprendenti - La separazione tra Bianca Atzei e Stefano Corti rappresenta un capitolo difficile nella vita dei due, ma entrambi stanno cercando di affrontare questa nuova fase con maturità. notizie.it

bianca atzei cancella exBilancio di un anno: l'assenza di Stefano Corti nelle foto di Bianca Atzei - La separazione tra Bianca Atzei e Stefano Corti, avvenuta nell’estate, ha sorpreso molti, poiché la coppia sembrava affiatata e innamorata. notizie.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.