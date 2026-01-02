Bertolucci avverte | I giovani devono volare Sinner e Alcaraz migliorano ancora

Durante l’evento “Panatta & Bertolucci Tennis Heroes” su Sky Sport, Paolo Bertolucci ha sottolineato come Sinner e Alcaraz rappresentino le figure di spicco del tennis attuale, distinguendosi nettamente dal resto del circuito. L’ex campione ha osservato che i giovani tennisti devono continuare a crescere e migliorare, evidenziando il loro potenziale per il futuro. Una riflessione autorevole sulla dinamica attuale del tennis mondiale.

Un parere autorevole. Durante " Panatta & Bertolucci Tennis Heroes " su Sky Sport, Paolo Bertolucci ha confermato la lettura di un tennis diviso in due fasce ben distinte: da una parte Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, dall'altra il resto del circuito. " Può anche capitare che in un singolo match, magari Zverev, riesca ad avere la meglio su uno dei due, ma entrambi non li batti ", ha spiegato. Il divario, secondo Bertolucci, è destinato a restare ampio: " Bisognerà aspettare almeno un paio d'anni per vedere qualcuno avvicinarsi. E anche se spuntasse un giovane, c'è un problema: Sinner e Alcaraz non si fermano, continuano a progredire e a migliorare.

