Bertolaso | feriti italiani al Niguarda

L'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Bertolaso, ha aggiornato sulla situazione di alcuni giovani italiani rimasti ustionati nell'incendio di Crans-Montana. Secondo quanto riferito, sette feriti saranno trasferiti all'ospedale Niguarda di Milano per le cure necessarie. La notizia sottolinea l'importanza di un intervento tempestivo e di qualità per garantire il trattamento adeguato ai pazienti coinvolti.

12.42 L'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Bertolaso, ha riferito sulla situazione di alcuni ragazzi italiani, ustionati nell'incendio a Crans-Montana "In totale 7 feriti saranno trasferiti al Niguarda. Un ragazzo di 15 anni è in arrivo da Berna. Ci sono problemi col meteo. Altri tre 15enni sono in arrivo da Losanna e da Ginevra.Stiamo organizzando il rientro di altri italiani: 6 sono identificati,ma non trasportabili. "Abbiamo ricoverato da ieri sera tre giovani: una 30enne e due di 15 anni". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

