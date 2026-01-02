Berti la star dell’anno Castagnetti la certezza

Berti si conferma la figura di maggior rilievo dell’anno, mentre Castagnetti rappresenta una presenza costante e affidabile. Klinsmann, con 18 presenze e una valutazione di 7,5, ha contribuito con parate decisive, anche se la sua porta è stata imbattuta solo in tre occasioni. Un quadro equilibrato di protagonisti che hanno lasciato il segno nel campionato, evidenziando impegno e continuità.

Klinsmann, 18 presenze, voto 7,5. Ancora tante parate importanti che regalano punti pesanti, non è colpa sua se riesce a tenere imbattuta la porta solo 3 volte in 18 gare. L'oscar stagionale? Il rigore parato a Gliozzi sotto la Mare. Ciofi, 17 presenze, voto 7. Capitano indomito, l'ultimo a mollare quando c'è burrasca, dalla D alla B con sul petto la medaglia numero 250 in bianconero, festeggiata a dicembre. Zaro, 18 presenze, 1 gol, voto 7. Una delle sorprese stagionali, a Modena non ci hanno capito nulla regalandolo alla Romagna. Robusto ed efficace, una sola sbavatura, lo scivolone di Catanzaro, ma è colpa dei tacchetti, non sua.

