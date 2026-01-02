Bergamo grande successo per il Concerto di Capodanno a sostegno di Aism

A Bergamo si è svolta con successo la quinta edizione del Concerto di Capodanno, organizzato dalla Proloco in collaborazione con l’amministrazione comunale. L’evento, tenutosi l’1 gennaio presso la Chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano, ha raccolto numerosi spettatori a sostegno di AISM, promuovendo la cultura e la solidarietà nel territorio bergamasco.

Bergamo. Grande successo di pubblico per la 5° edizione del Concerto di Capodanno di Proloco Bergamo in programma l’1 gennaio alla Chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano, organizzata con la direzione artistica di Roberto Gualdi e la collaborazione dell’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Bergamo. Il pubblico è stato invitato a lasciare una libera donazione a favore di Aism Bergamo – Associazione Italiana Sclerosi Multipla per il quale ha presenziato il presidente Marialuisa Ansaloni. Oggi Aism è l’unica organizzazione in Italia che interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla, affrontando ogni aspetto della vita delle persone coinvolte. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Oltre 70mila presenze al concerto di Capodanno: “Un grande successo” Leggi anche: Capodanno in centro, successo per concerto e festeggiamenti. Nessun problema di sicurezza Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Nuovo anno in musica con la nostra guida ai concerti di Capodanno; Bergamo accoglie il 2026 nel segno di De André: torna il Concerto di Capodanno della Proloco; Eventi Venerdì 26 Dicembre 2025 Provincia di Bergamo; Coro CAI Sondrio, il Concerto di Natale è un grande successo. Bergamo, grande successo per il Concerto di Capodanno a sostegno di Aism - La 5° edizione, organizzata da Proloco Bergamo con la direzione artistica di Roberto Gualdi, ha visto la partecipazione di numerosi spettatori e raccolto donazioni a favore dell’Associazione Italiana ... bergamonews.it

Successo a Bergamo per il Concerto di Capodanno nel segno di De André - Si è rinnovato anche quest'anno l'atteso appuntamento con la musica e la generosità nel cuore di Bergamo. varese7press.it

Grande successo per il 19° CONCERTO DI NATALE di PROLOCO BERGAMO a favore di ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo - com) Bergamo, 21 dicembre 2025 – Si è svolta ieri sera con successo, presso l’Auditorium del Seminario Vescovile di Bergamo Alta, la 19° edizione del Concerto di Natale organizzato da ... mi-lorenteggio.com

A Bergamo, da dove arriva il futuro La Roma di Gasperini per diventare grande deve per forza cimentarsi col passato importante del suo allenatore. E superarlo Tonino Cagnucci - facebook.com facebook

#Bergamo sogna in grande, #Conegliano la riporta sulla terra grazie alle sue fuoriclasse. La cronaca su #zonamistamagazine x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.