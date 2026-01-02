Benvenuto Lando Fiocco azzurro per il vip è il suo quinto figlio | perché l’ha chiamato così

Benvenuto, Lando. L’ex calciatore ha accolto il suo quinto figlio, un evento che porta gioia nella sua vita privata. Il nome scelto per il bambino ha un significato particolare, riflettendo un momento importante per la famiglia. Questa nascita rappresenta un nuovo capitolo e un motivo di serenità per il protagonista, che si riconferma come padre e uomo.

Fiocco azzurro per l’ex calciatore, che torna a sorridere nella sua vita privata con la nascita del quinto figlio. Infatti, è diventato di nuovo papà nelle ultime ore del 2025, chiudendo l’anno con una notizia carica di significato personale e familiare. Il bambino è nato il 31 dicembre 2025 in una clinica in Svizzera ed è frutto dell’amore che dal 2014 lega lui alla modella svedese Daniela Christiansson, conosciuta a Milano dopo la fine del matrimonio con l’ex famosa. La nascita del piccolo rappresenta un nuovo capitolo in una storia sentimentale che negli anni si è consolidata lontano dai riflettori più polemici del passato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Fiocco azzurro per la vip italiana: secondo figlio in arrivo e grande emozione Leggi anche: “È maschietto!”. Fiocco azzurro per la vip italiana: secondo figlio in arrivo e grande emozione La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Fiocco azzurro in casa De Pietro - Andrea, figlio di Alfonso e Cinzia Machetti, e la compagna Fatima Menem hanno dato il benvenuto al loro primogenito Kai, nato con parto cesareo nella clinica Los ... lanazione.it #MaxiLopez ha festeggiato il Capodanno diventando per la quinta volta papà. Tanti auguri a lui e un benvenuto a suo figlio Lando. Note - Se avete piacere seguitemi anche sul mio profilo Instagram francescovitale86 e sul mio canale Twitch CalcioAmarcordT - facebook.com facebook

