benitez napoli solido scudetto per quattro

Rafael Benitez, allenatore con una carriera internazionale, sottolinea la solidità del Napoli, considerato uno dei candidati principali per lo scudetto. La sua esperienza in diverse nazioni testimonia la sua capacità di adattarsi e guidare squadre di alto livello. Con un focus sulla stabilità e la continuità, Benitez mira a portare il Napoli al successo, mantenendo un approccio sobrio e concreto.

"> Il calcio continua a portarlo lontano. Spagna, Inghilterra, Italia, Cina e ora la Grecia, per una nuova sfida da globetrotter della panchina. A 65 anni Rafa Benitez affronta l’esperienza al Panathinaikos con lo stesso entusiasmo di sempre. Nell’intervista concessa a Repubblica, l’allenatore spagnolo spiega senza esitazioni: «In Grecia mi hanno accolto in maniera straordinaria e il progetto del Panathinaikos mi stimola tanto. Centro sportivo, stadio, giovani: c’è un club che lavora nella direzione giusta. Il 2026 sarà un anno di crescita». Guardando al futuro del calcio, Benitez individua nel prossimo Mondiale un possibile spartiacque. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

