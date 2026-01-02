Benfica-Estoril sabato 03 gennaio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Vittoria interna con almeno tre gol complessivi?

Il match tra Benfica e Estoril, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle 19:00, apre la diciassettesima giornata di Primeira Liga. Analizzeremo formazioni ufficiali, quote e pronostici, con un focus sulla possibile vittoria interna con almeno tre gol complessivi. Il Benfica, all’inizio del 2026, cerca continuità in un campionato ancora aperto, mentre l’Estoril si presenta per una prova difficile al Da Luz.

Il 2026 del Benfica comincerà sabato sera, quando l’Estoril arriverà al Da Luz, per giocare una gara valevole per la diciassettesima giornata: l’impressione è che, nonostante ci sia ancora da giocare tutto il girone di ritorno, per le Aquile sarà molto difficile lottare per il titolo. Il ritardo accumulato dal Porto è ormai molto ampio: . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

