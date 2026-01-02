Benfica-Estoril sabato 03 gennaio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Vittoria interna con almeno tre gol complessivi?

Il match tra Benfica e Estoril, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle ore 19:00 al Da Luz, apre la diciassettesima giornata del campionato portoghese. Analizziamo le formazioni, le quote e i pronostici, con particolare attenzione alla possibile vittoria interna con almeno tre gol complessivi. Una sfida importante per il Benfica, che cerca continuità nel nuovo anno, ma dovrà affrontare un Estoril determinato.

Il 2026 del Benfica comincerà sabato sera, quando l’Estoril arriverà al Da Luz, per giocare una gara valevole per la diciassettesima giornata: l’impressione è che, nonostante ci sia ancora da giocare tutto il girone di ritorno, per le Aquile sarà molto difficile lottare per il titolo. Il ritardo accumulato dal Porto è ormai molto ampio: . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

