Il mercato del Benevento prosegue con la terza operazione in uscita. Dopo aver ceduto Ernesto Starita in prestito e ufficializzato la vendita di Francesco Rillo al Picerno, ora la palla passa a Carli, che si occupa di definire i prossimi acquisti. La società giallorossa continua a lavorare per rafforzare la rosa e prepararsi al meglio alla stagione.

Tempo di lettura: 2 minuti Primo giorno di mercato e subito due operazioni per il Benevento. Dopo il prestito di Ernesto Starita (LEGGI QUI) al Guidonia Montecelio (dalla Torres), la società giallorossa ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Francesco Rillo al Picerno. Per lui oggi si è chiusa una esperienza nel Sannio durata oltre 15 anni avendo fatto tutta la trafila nel settore giovanile. A dicembre c’era stata anche la risoluzione del centrocampista Tsingaras ed ora la palla passa a Marcello Carli che è alla ricerca dei rinforzi giusti da mettere a disposizione di Floro Flores con le attenzioni concentrate sul reparto difensivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, terza operazione in uscita: ora la palla passa a Carli per gli acquisti

Leggi anche: Epstein, gli Stati Uniti aprono il vaso di Pandora: approvata la legge per desecretare i file. Ora la palla passa al Senato

Leggi anche: Separazione delle carriere, ok del Senato in quarta lettura: ora la palla passa ai cittadini

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Calciomercato Benevento, ecco il terzo colpo: accordo con Pierozzi - Si tratta del 23enne Edoardo Pierozzi, svincolato (la Fiorentina non gli ha rinnovato il contratto dopo averlo prestato al Pescara), terzino destro gemello di ... ilmattino.it

Il 2025 del Benevento: un anno in chiaroscuro tra delusioni e rinascita - Gennaio è cominciato con la bella vittoria casalinga col Catania, ma poi le nubi si sono addensate sempre di più sul sodalizio giallorosso. msn.com