Benevento terza operazione in uscita | ora la palla passa a Carli per gli acquisti
Il mercato del Benevento prosegue con la terza operazione in uscita. Dopo aver ceduto Ernesto Starita in prestito e ufficializzato la vendita di Francesco Rillo al Picerno, ora la palla passa a Carli, che si occupa di definire i prossimi acquisti. La società giallorossa continua a lavorare per rafforzare la rosa e prepararsi al meglio alla stagione.
Tempo di lettura: 2 minuti Primo giorno di mercato e subito due operazioni per il Benevento. Dopo il prestito di Ernesto Starita (LEGGI QUI) al Guidonia Montecelio (dalla Torres), la società giallorossa ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Francesco Rillo al Picerno. Per lui oggi si è chiusa una esperienza nel Sannio durata oltre 15 anni avendo fatto tutta la trafila nel settore giovanile. A dicembre c’era stata anche la risoluzione del centrocampista Tsingaras ed ora la palla passa a Marcello Carli che è alla ricerca dei rinforzi giusti da mettere a disposizione di Floro Flores con le attenzioni concentrate sul reparto difensivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Epstein, gli Stati Uniti aprono il vaso di Pandora: approvata la legge per desecretare i file. Ora la palla passa al Senato
Leggi anche: Separazione delle carriere, ok del Senato in quarta lettura: ora la palla passa ai cittadini
Calciomercato Benevento, ecco il terzo colpo: accordo con Pierozzi - Si tratta del 23enne Edoardo Pierozzi, svincolato (la Fiorentina non gli ha rinnovato il contratto dopo averlo prestato al Pescara), terzino destro gemello di ... ilmattino.it
Il 2025 del Benevento: un anno in chiaroscuro tra delusioni e rinascita - Gennaio è cominciato con la bella vittoria casalinga col Catania, ma poi le nubi si sono addensate sempre di più sul sodalizio giallorosso. msn.com
Benevento, al Fatebenefratelli impiantata valvola al cuore senza bisturi - L'equipe di Bruno Villari, primario di Cardiologia del Fatebenefratelli, ha impiantato per via percutanea la valvola tricuspide su una paziente anziana. ilmattino.it
Benevento - Giugliano 3-0 terza rete di Tumminello - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.