Benevento | Piena condivisione del commissario della Camera di Commercio sulla necessità di recuperare il Palazzo di piazza Federico Torre

Il commissario della Camera di Commercio di Benevento, Girolamo Pettrone, ha condiviso la proposta del sindaco Mastella di collaborare per il recupero completo del Palazzo di piazza Federico Torre. Sono già state avviate le prime operazioni, tra cui lo sgombero e la rimozione dei tubolari previste per gennaio. Questa iniziativa mira a valorizzare l’edificio, offrendo alla cittadinanza uno spazio rinnovato e fruibile.

Avviate le prime operazioni: sgombero completato e rimozione dei tubolari a gennaio. Benevento, – Il commissario straordinario della Camera di Commercio Irpinia – Sannio Girolamo Pettrone, in riscontro alla missiva inviata ieri dal sindaco Clemente Mastella, ha espresso oggi piena condivisione sulla proposta di un’iniziativa comune tra i due Enti per recuperare nella sua interezza il Palazzo Camerale di piazza Federico Torre al fine di dare la possibilità alla cittadinanza di usufruirne al meglio. E a tal proposito ha anche informato il sindaco Mastella che la ditta incaricata dalla Camera di Commercio ha già provveduto a sgomberare i vari ambienti del materiale non funzionale al recupero ed entro il prossimo mese di gennaio eliminerà tutti i tubolari afferenti la facciata. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Benevento: Piena condivisione del commissario della Camera di Commercio sulla necessità di recuperare il Palazzo di piazza Federico Torre Leggi anche: Piena condivisione del commissario della Camera di Commercio sulla necessità di recuperare il Palazzo di piazza Federico Torre Leggi anche: Mastella propone alla Camera di Commercio un’iniziativa comune per il recupero del Palazzo Camerale di piazza Federico Torre Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. ; Recupero palazzo Piazza Torre: condivisione dal commissario Camera Commercio; Piena condivisione del commissario della Camera di Commercio sulla necessità di recuperare il Palazzo di piazza Federico Torre. Piena condivisione del commissario della Camera di Commercio sulla necessità di recuperare il Palazzo di piazza Federico Torre - Il commissario straordinario della Camera di Commercio Irpinia – Sannio Girolamo Pettrone, in riscontro alla missiva inviata ieri dal sindaco Clemente Mastella, ha espresso oggi piena condivisione sul ... msn.com

Lega, nuovo assetto nel Sannio: Domenico Parisi nominato commissario provinciale - Il commissario regionale del partito in Campania, Gianpiero Zinzi, ha ufficializzato oggi la nomina di Domenico Parisi come commissar ... ntr24.tv

Si è spento ad 86 anni Giorgio Rumignani. Nella sua lunga carriera piena di successi soprattutto in serie C, il tecnico ha allenato anche il Benevento. - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.