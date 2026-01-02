Benevento nasce il progetto Il Territorio Giallo-Rosso
Benevento presenta “Il Territorio Giallo-Rosso”, un progetto rivolto ai Comuni locali. L’iniziativa accompagnerà il Benevento Calcio nel girone di ritorno del Campionato di Serie C – Girone C, rafforzando il legame tra il club e il territorio. Un’opportunità per promuovere la collaborazione e valorizzare le comunità che condividono la passione per il calcio e i colori giallo-rossi.
Il Benevento Calcio lancia ufficialmente "Il Territorio Giallo-Rosso", un progetto dedicato ai Comuni del territorio, che accompagnerà il Club nel girone di ritorno del Campionato di Serie C – Girone C. L'iniziativa prevede che, in occasione di ogni gara casalinga disputata allo Stadio Ciro Vigorito, un Comune venga ospitato ufficialmente dal Club, con la presenza di una delegazione istituzionale e la disponibilità di 100 biglietti nel settore Distinti riservati alla cittadinanza. " Il Territorio Giallo-Rosso " nasce con l'obiettivo di rafforzare il rapporto tra il Benevento Calcio e le comunità locali, valorizzando l'identità sannita e promuovendo la partecipazione allo stadio come momento di aggregazione sociale e sportiva.
