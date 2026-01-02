Benevento, 2023 – L’Amministrazione Mastella si congratula con Maria Carmela Serluca per la sua nomina alla Giunta regionale con delega all’Agricoltura. Assessori e consiglieri esprimono soddisfazione per questo riconoscimento, evidenziando l’importanza di un ruolo che contribuirà allo sviluppo del settore agricolo nella regione. Un momento di crescita e di fiducia per la rappresentanza locale e il territorio.

Assessori e consiglieri dell’Amministrazione Mastella esprimono orgoglio per la nomina di Maria Carmela Serluca alla Giunta regionale con delega all’Agricoltura. “La nomina in Giunta regionale con la fondamentale delega all’Agricoltura dell’amica Mariacarmela Serluca è motivo di orgoglio per tutta la nostra squadra amministrativa. È stata diligente e dinamica quale titolare del Bilancio al Comune per quasi un decennio, siamo sicuri che farà benissimo in Regione per salvaguardare le ragioni di un settore economico cruciale per la provincia di Benevento e per le aree interne. In bocca al lupo a Mariacarmela Serluca che saprà continuare a lavorare anche per la Città di Benevento, come sinora, ancorché in un ruolo diverso, in un’altra sede istituzionale e in un’altra veste”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Benevento, auguri a Serluca per la nomina in Giunta regionale

