Belgio esplodono bombe incendiarie ad Anversa

Da imolaoggi.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recenti incidenti ad Anversa hanno coinvolto esplosioni di bombe incendiarie, segnando un aumento di azioni rivolte contro le autorità locali. Questi eventi sollevano preoccupazioni sulla sicurezza pubblica e sulla stabilità della regione. Le forze dell’ordine stanno monitorando attentamente la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini e individuare i responsabili di questi atti di vandalismo e intimidazione.

L'intenzione è quella di attaccare le autorità (polizia, vigili del fuoco, servizi di emergenza, ecc.) e rivendicare quartieri e distretti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

