Belgio esplodono bombe incendiarie ad Anversa

Recenti incidenti ad Anversa hanno coinvolto esplosioni di bombe incendiarie, segnando un aumento di azioni rivolte contro le autorità locali. Questi eventi sollevano preoccupazioni sulla sicurezza pubblica e sulla stabilità della regione. Le forze dell’ordine stanno monitorando attentamente la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini e individuare i responsabili di questi atti di vandalismo e intimidazione.

