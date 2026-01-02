Befane in trattore musica e premi | tutto pronto per l' Epifania a Cavezzo

Il 5 gennaio 2026, Cavezzo si prepara a celebrare l’Epifania con l’evento L’Ape–Befana, organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio comunale. Una giornata dedicata a tradizione, musica, spettacoli e attività per bambini, con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità e offrire un momento di festa per tutte le età. Un’occasione per vivere nel rispetto delle consuetudini locali in un’atmosfera di serenità e condivisione.

