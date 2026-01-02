Befana Express ad Arenzano con caramelle e animazione per tutti i bambini

Martedì 6 gennaio, il centro storico di Arenzano si anima con Befana Express, un evento dedicato ai bambini. Caramelle e animazione accompagneranno un pomeriggio di festa, offrendo un momento di convivialità e divertimento per tutta la famiglia. Un’occasione per concludere le festività natalizie in modo semplice e piacevole, nel rispetto delle tradizioni e della comunità locale.

