La Befana a Sermoneta chiude gli eventi di Favole di Natale, la manifestazione promossa dal Comune e partner locali. Questa iniziativa ha contribuito a creare un’atmosfera festiva e coinvolgente nel territorio durante le festività. L’ultimo appuntamento rappresenta un momento di convivialità e tradizione, consolidando il ruolo della comunità nel celebrare il periodo natalizio con eventi che uniscono cultura, storia e spirito di solidarietà.

Grande finale per Favole di Natale, la manifestazione che sta animando il periodo festivo, promossa dal Comune di Sermoneta e realizzata in collaborazione con la Pro Loco, l’associazione Meraviglia, altre associazioni e comitati del territorio e sostenuta dalla Regione Lazio.Sermoneta si prepara. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Befana a Sermoneta: ultimi eventi di Favole di Natale

Leggi anche: Favole di Natale: un mese di eventi a Sermoneta

Leggi anche: Natale al Parco: tanti eventi fino alla Befana

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

FAVOLE DI NATALE A SERMONETA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI FINO ALLA BEFANA.

Eventi con la Befana e corteo dei Magi: cosa fare a Milano e in Lombardia nel week end e per l’Epifania 2026 - Tra gli ultimi giorni delle festività natalizie e l’avvio ufficiale del nuovo anno, il weekend del 2, 3 e 4 gennaio 202 ... ilgiorno.it