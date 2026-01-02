Befana a Sermoneta | ultimi eventi di Favole di Natale
La Befana a Sermoneta chiude gli eventi di Favole di Natale, la manifestazione promossa dal Comune e partner locali. Questa iniziativa ha contribuito a creare un’atmosfera festiva e coinvolgente nel territorio durante le festività. L’ultimo appuntamento rappresenta un momento di convivialità e tradizione, consolidando il ruolo della comunità nel celebrare il periodo natalizio con eventi che uniscono cultura, storia e spirito di solidarietà.
Grande finale per Favole di Natale, la manifestazione che sta animando il periodo festivo, promossa dal Comune di Sermoneta e realizzata in collaborazione con la Pro Loco, l’associazione Meraviglia, altre associazioni e comitati del territorio e sostenuta dalla Regione Lazio.Sermoneta si prepara. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
