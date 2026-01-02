Befana a Maranello | burattini per i più piccoli e concerto per tutti il 6 gennaio

Il 6 gennaio a Maranello si svolgeranno due eventi dedicati alla Festa dell’Epifania: un spettacolo di burattini per i bambini e un concerto aperto a tutti. L’iniziativa offre un’occasione per vivere questa giornata in modo semplice e condiviso, con attività pensate per coinvolgere famiglie e residenti. Un appuntamento che unisce il divertimento e la tradizione in un contesto tranquillo e accogliente.

Burattini e musica per la Befana: a Maranello la Festa dell'Epifania propone due eventi in programma martedì 6 gennaio.Si parte al mattino con il tradizionale appuntamento "Befana e burattini": all'Auditorium Enzo Ferrari alle ore 10 e 11.30 va in scena "Crepi l'avarizia", spettacolo di burattini.

Maranello: tra burattini e musica - La mattina del 6 gennaio, l’Auditorium Enzo Ferrari accoglie “Befana e burattini” con due spettacoli di “Fagiolino pescatore” (alle 10:00 ... ilrestodelcarlino.it

Spettacolo di burattini in piazza. E, dopo lo show, arriva la befana - Lo spettacolo dei burattini "Attenti al bebè" della compagnia teatrale Officine Duende, con Emanuela Petralli e Sandra Pagliarini, si ... ilrestodelcarlino.it

LA BEFANA ARRIVA IN CITTÀ! Il leggendario bus rosso sta per portare una sorpresa speciale! Siete pronti a festeggiare l’Epifania insieme MARTEDÌ 6 GENNAIO In Piazza Ciro Menotti, Fiorano Dalle 10:00 alle 13:00 Cosa ci sarà : Tantissimi d - facebook.com facebook

