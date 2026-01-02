Beccato con cocaina pronta allo spaccio nei bagni di un’area di servizio
Un giovane di 20 anni è stato arrestato dai Carabinieri nei bagni di un’area di servizio MEBO, trovandolo in possesso di cocaina pronta per lo spaccio. L’operazione si inserisce in un'azione di controllo mirata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti. L’indagine prosegue per verificare eventuali collegamenti e responsabilità.
Un 20enne è stato arrestato dai Carabinieri mentre si trovava nei bagni di un’area di servizio della MEBO con della cocaina pronta per lo spaccio. L’operazione è scattata nei giorni scorsi a Merano, al termine di un servizio mirato contro il traffico di sostanze stupefacenti.Il giovane, già noto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
