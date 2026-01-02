Beatrice Arnera | Perseguitata da insulti e minacce per la mia relazione con Bova Pisani ha raccontato inesattezze
Beatrice Arnera ha condiviso sui social le difficoltà legate alle recenti polemiche sulla sua relazione con Raoul Bova. La donna ha evidenziato come, dall'inizio della frequentazione, abbia ricevuto insulti e minacce, tra cui inviti al suicidio, attribuendo queste reazioni a dichiarazioni inesatte del padre di sua figlia, Pisani, durante un podcast. Un episodio che mette in luce le conseguenze di alcune interpretazioni pubbliche su questioni private.
Beatrice Arnera mostra su Instagram gli insulti e inviti al suicidio che riceve da quando ha iniziato a frequentare Raoul Bova, "da quando il padre di mia figlia ha raccontato una storia piena di inesattezze" al podcast di Gazzoli. In uno sfogo sottolinea: "Nessuna donna dovrebbe avere paura di lasciare il proprio partner". 🔗 Leggi su Fanpage.it
