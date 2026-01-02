Beatrice Arnera | Da quando sto con Raoul Bova sono perseguitata da messaggi di odio minacce e inviti al suicidio

Beatrice Arnera ha recentemente condiviso di ricevere messaggi di odio, minacce e inviti al suicidio da quando si è lasciata con Raoul Bova. In un intervento pubblico, l’attrice ha sottolineato come nessuna donna dovrebbe temere per la propria sicurezza nel decidere di allontanarsi da un partner. La sua testimonianza evidenzia le difficoltà e le minacce che spesso accompagnano le scelte di autonomia e libertà individuale.

