Beatrice Arnera bombardata di insulti dopo l’intervista del padre di mia figlia La storia con Raoul Bova e l’attacco all’ex Pisani
Beatrice Arnera ha condiviso su Instagram gli screenshot dei messaggi offensivi ricevuti nei mesi, dopo l’intervista del padre di sua figlia. La situazione ha attirato l’attenzione pubblica sulla sua storia personale e sui rapporti con Raoul Bova e l’ex Pisani. La protagonista ha scelto di rendere pubblici questi messaggi per evidenziare le difficoltà che affronta quotidianamente.
Beatrice Arnera ha deciso di rompere il silenzio pubblicando su Instagram gli screenshot dei messaggi che riceve da mesi. Insulti pesanti, minacce di morte, inviti al suicidio: l’attrice ha mostrato senza filtri il livello di violenza verbale che la colpisce quotidianamente da quando si è separata da Andrea Pisani e ha iniziato una nuova relazione con Raoul Bova, conosciuto sul set di “Buongiorno mamma!”. «Traditrice! Dovresti morire», «Fai schifo come persona», «Donna squallida»: sono solo alcuni dei messaggi che l’attrice ha ricevuto e che ha deciso di rendere pubblici per denunciare un meccanismo di odio che ancora nel 2026 colpisce le donne che scelgono di andarsene. 🔗 Leggi su Open.online
