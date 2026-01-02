Beatrice Arnera attacca l’ex Andrea Pisani | Insulti e minacce da quando è andato a fare psicoterapia da Gazzoli

Beatrice Arnera ha condiviso sui social insulti e minacce ricevute dopo che il suo ex, Andrea Pisani, ha parlato della loro separazione nel podcast BSMT di Gianluca Gazzoli. L’attrice ha criticato le sue parole, evidenziando un clima di tensione nato anche dopo che Pisani ha iniziato un percorso di psicoterapia con Gazzoli. La vicenda mette in luce le difficoltà emotive legate alla fine di una relazione e le conseguenze sui social.

Beatrice Arnera torna ad attaccare l’ex compagno Andrea Pisani: l’attrice, infatti, ha pubblicato sui suoi social una serie di insulti e minacce che ha ricevuto dopo che il comico ha parlato della fine della loro relazione al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli. “Una donna che si separa e mesi dopo sceglie di iniziare una nuova relazione è perseguitata da messaggi di odio, minacce e inviti al suicidio. Nel 2026. Sono mesi che vivo questa condizione. Mesi” si è sfogata la nuova compagna di Raoul Bova. Arnera, quindi, attacca: “Precisamente dall’uscita della pirotecnica puntata del basement in cui Gazzoli si improvvisa psicoterapeuta e il padre di mia figlia racconta una storia piena di inesattezze”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Beatrice Arnera attacca l’ex Andrea Pisani: “Insulti e minacce da quando è andato a fare psicoterapia da Gazzoli” Leggi anche: Beatrice Arnera: “Perseguitata da insulti e minacce per la mia relazione con Bova. Pisani ha raccontato inesattezze” Leggi anche: Beatrice Arnera: “Perseguitata da messaggi di odio” e poi l’attacco all’ex Pisani e a Gazzoli La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Beatrice Arnera attacca l’ex Andrea Pisani: “Insulti e minacce da quando è andato a fare psicoterapia da Gazzoli” - Beatrice Arnera torna ad attaccare l’ex compagno Andrea Pisani: l’attrice, infatti, ha pubblicato sui suoi social una serie di insulti e minacce che ha ricevuto dopo che il comico ha parlato della fin ... tpi.it

Beatrice Arnera attacca Andrea Pisani: “Ha fatto psicoterapia da Gazzoli, insulti e violenze contro di me” - Beatrice Arnera contro Andrea Pisani Beatrice Arnera, fidanzata di Raoul Bova, rompe il silenzio e attacca l’ex Andrea Pisani. televisionando.it

Beatrice Arnera esplode e attacca l'ex Andrea Pisani: «Insulti e minacce sui social da quando è andato a fare psicoterapia da Gazzoli» - L'attrice ha denunciato via social di essere vittima da mesi di insulti e minacce a causa della rottura con Andrea Pisani e l'inizio di una ... msn.com

Beatrice Arnera torna sul palco più agguerrita che mai con il nuovo spettacolo "Intanto ti calmi". La frase che si sente ripetere di più su base quotidiana. Uno spettacolo originale che mescola i toni della stand up comedy a quelli della prosa, con interventi music - facebook.com facebook

Beatrice Arnera, chi è la nuova compagna di Raoul Bova: la figlia Matilde, la mamma cantante e la carriera in tv x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.