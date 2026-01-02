Battocletti regina di San Silvestro Crippa sul podio dei grandi

La recente vittoria di Battocletti a San Silvestro e la performance di Crippa sul podio dei grandi sono notizie che rafforzano il senso di orgoglio trentino. Nonostante siano passati due giorni, l’eco di questi risultati continua a essere forte, sottolineando l’eccellenza degli atleti locali. Un riconoscimento importante per il territorio e per il movimento sportivo che lo rappresenta.

La notizia, arrivata da Bolzano ma ancora vivissima a distanza di due giorni, è di quelle che scaldano l’orgoglio trentino. Nella giornata del 31 dicembre, Nadia Battocletti ha trionfato con autorità alla BOclassic, conquistando per la terza volta consecutiva la storica gara di San Silvestro. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

