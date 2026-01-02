Battocletti regina di San Silvestro Crippa sul podio dei grandi

La recente vittoria di Battocletti a San Silvestro e la performance di Crippa sul podio dei grandi sono notizie che rafforzano il senso di orgoglio trentino. Nonostante siano passati due giorni, l’eco di questi risultati continua a essere forte, sottolineando l’eccellenza degli atleti locali. Un riconoscimento importante per il territorio e per il movimento sportivo che lo rappresenta.

La notizia, arrivata da Bolzano ma ancora vivissima a distanza di due giorni, è di quelle che scaldano l’orgoglio trentino. Nella giornata del 31 dicembre, Nadia Battocletti ha trionfato con autorità alla BOclassic, conquistando per la terza volta consecutiva la storica gara di San Silvestro. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Battocletti regina di San Silvestro, Crippa sul podio dei grandi Leggi anche: Nadia Battocletti correrà a San Silvestro: ultimo dell’anno in gara, Crippa risponde presente Leggi anche: Nadia Battocletti stella della BOclassic: caccia al tris nella Classica di San Silvestro Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Boclassic, splendido tris di Battocletti. Nadia si conferma regina di San Silvestro; Grande BoClassic con Battocletti e Crippa; L'ADIGE.IT * SPORT: «BOCLASSIC, SPLENDIDO TRIS DI BATTOCLETTI. NADIA SI CONFERMA REGINA DI SAN SILVESTRO; San Silvestro di corsa: vittorie per Battocletti, Riva e Cavalli. Battocletti regina di San Silvestro, Crippa sul podio dei grandi - Trento applaude i suoi campioni alla BOclassic: terzo trionfo consecutivo per Nadia, Yeman firma un prestigioso terzo posto ... trentotoday.it

Battocletti ancora regina di San Silvestro: tris stellare nella Boclassic - La mezzofondista trentina domina la classica di Bolzano e conquista il terzo successo consecutivo nella corsa di San Silvestro. altoadige.it

Nadia Battocletti stella della BOclassic: caccia al tris nella Classica di San Silvestro - Nadia Battocletti chiuderà in corsa il suo eccezionale 2025: mercoledì 31 dicembre sarà impegnata lungo le strade del centro di Bolzano in occasione della ... oasport.it

La poliziotta penitenziaria Nadia Battocletti “Donna Atleta dell’Anno” della FIDAL L’atleta delle Fiamme Azzurre regina indiscussa dell’atletica nazionale rappresenta con orgoglio i valori della Polizia Penitenziaria. #PoliziaPenitenziaria #Penitenziaria #Fiamm - facebook.com facebook

Nadia Battocletti si conferma regina agli Europei di cross. Qui le immagini degli ultimi giri di corsa. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.