Battlefield 6 ha ricevuto una nuova skin copiata da Call of Duty? Esplode al polemica

Recentemente, Battlefield 6 è stato al centro di una polemica riguardante una nuova skin introdotta nel gioco. Alcuni utenti hanno infatti sottolineato somiglianze con un’estetica di Call of Duty, sollevando dubbi sulla originalità dell’elemento visivo. La discussione si concentra principalmente sulla percezione di copiatura, lasciando da parte questioni legate a gameplay e bilanciamento.

Nelle ultime ore Battlefield 6 è finito sotto i riflettori per una controversia che nulla ha a che vedere con il bilanciamento o il gameplay, visto che a scatenare le proteste è una nuova skin introdotta nello sparatutto, accusata di essere eccessivamente simile a un’iconica estetica di Call of Duty. La discussione si è rapidamente diffusa sui social e sui forum, trasformandosi in un caso mediatico, con il confronto diretto tra le immagini che ha acceso ulteriormente gli animi. E ora Electronic Arts si trova a dover gestire una situazione delicata. La skin incriminata raffigura un personaggio che indossa un passamontagna con un teschio disegnato sul volto. 🔗 Leggi su Game-experience.it

