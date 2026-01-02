Batosta Leao Milan incredulo | coinvolto anche Pulisic
Una serata che sembrava promettere successo si è conclusa con una sconfitta pesante per il Milan, in particolare per Leao. La partita ha visto anche l'intervento di Pulisic, aggiungendo ulteriori elementi alla sfida. Un episodio che ha lasciato i tifosi e la squadra con molte riflessioni, segnando un momento difficile in questa stagione.
Una serata che sembrava di festa si è trasformata in un colpo durissimo per uno dei simboli del Milan: una batosta per Leao. Quando si parla di Milan, infatti, è impossibile non pensare immediatamente a Rafael Leao, uno dei volti più riconoscibili e discussi della squadra rossonera. L’esterno portoghese, senza ombra di dubbio, rappresenta talento . 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche: Leao non può fare il 9: Milan, puoi permetterti anche Gimenez e Pulisic?
LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN Torna #Bartesaghi dal primo minuto. Difesa confermata. #LoftusCheek favorito su #Ricci. In attacco al fianco di Rafael #Leao ci sarà ancora una volta #Nkunku. - facebook.com facebook
