Batman ha i capezzoli! George Clooney difende il bistrattato costume di Batman & Robin dopo 28 anni
Dopo oltre 28 anni, George Clooney ha commentato con leggerezza il costume di Batman & Robin, difendendone l’iconicità. In un’intervista, l’attore ha ricordato il film di Joel Schumacher e ha scherzato sulla presenza dei capezzoli sul costume, offrendo una prospettiva nostalgica e rispettosa di un'epoca passata del cinema supereroistico.
La star di Batman & Robin ha difeso scherzosamente il bistrattato costume da supereroe indossato nel cinecomic di Joel Schumacher. Su Batman & Robin si è detto di tutto e di più. Il film del compianto Joel Schumacher è stato bistrattato per lo script zoppicante, per l'interpretazione poco convinta di George Clooney e soprattutto per il costume di Batman su cui sono ben visibili i capezzoli. Ventotto anni dopo lo stesso George Clooney ha sentito il bisogno di spezzare una lancia a favore del film, e del costume, ribadendo che Batman ovviamente ha i capezzoli, rendendo sostanzialmente "corretto" il costume. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
