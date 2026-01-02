Bastia Umbria il Comune riaccende il photored al semaforo | ecco dove
A partire da lunedì 12 gennaio, Bastia Umbra riaccende il sistema photored presso l’intersezione tra via Höchberg, via delle Nazioni e via Atene. L’impianto, che rileva automaticamente le infrazioni semaforiche, sarà nuovamente attivo per garantire maggiore sicurezza e rispetto delle norme stradali nell’area di accesso principale alla città.
A Bastia Umbra, da lunedì 12 gennaio, sarà riattivato l’impianto photored per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche presso l’intersezione tra via Höchberg, via delle Nazioni e via Atene, una delle principali direttrici di accesso alla città.Il comune fa sapere che la decisione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
