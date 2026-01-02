Basta soltanto Leao | Cagliari Milan finisce 0-1 Rossoneri temporaneamente in vetta a quota 38

Nel match tra Cagliari e Milan, termina 0-1 grazie a un gol di Leao nel secondo tempo. I rossoneri conquistano temporaneamente la vetta della classifica con 38 punti. La partita ha visto alcune difficoltà per i sardi, mentre il Milan ha mantenuto una performance solida, ottenendo i tre punti fondamentali in questa fase del campionato.

Cagliari-Milan 0-1 RETI: 5'st Leao. CAGLIARI (3-5-2): Caprile 6.5; Zappa 5.5, Luperto 5.5, Rodriguez 6; Palestra 6, Adopo 5.5, Prati 5 (16'st Borrelli 6), Mazzitelli 5 (38'st Cavuoti sv), Obert 6 (15'st Idrissi 6); Esposito 6 (21'st Gaetano 6), Kilicsoy 5 (38'st Pavoletti sv). In panchina: Ciocci, Radunovic, Di Pardo, Mina, Pintus, Deiola, Liteta, Rog, Luvumbo, Trepy. Allenatore: Pisacane 5.5. MILAN.

Ci pensa Leao, il Milan vince a Cagliari 1-0 - Dopo un primo tempo incolore, è la rete del portoghese in avvio di ripresa a lanciare i sette volt ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Pagelle di Cagliari-Milan 0-1: basta Leao al minimo per 3 punti e primato. Modric ovunque, esordio per Fullkrug - 1 i top e flop del match: un guizzo di Leao e sono 3 punti e primo posto in attesa dell'Inter. sport.virgilio.it

