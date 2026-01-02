Basket Serie B interregionale La Mens Sana scalda il motore | gennaio ricco di sfide Arriva subito San Miniato poi derbyssimo con il Costone

La Mens Sana si prepara a riprendere il campionato di Serie B interregionale dopo un positivo inizio d’anno. A gennaio, la squadra affronterà San Miniato, poi il derby con il Costone. Domenica alle 18, al PalaEstra, si gioca l’importante sfida contro l’Etrusca Basket San Miniato, in una fase cruciale del girone di andata.

Si avvicina il ritorno in campo della Mens Sana, attesa dall’esordio nel nuovo anno, dopo un più che positivo 2025, contro una formazione ostica come l’Etrusca Basket San Miniato che arriverà al PalaEstra domenica alle 18 per la penultima giornata del girone di andata. In vista del primo match del 2026 coach Vecchi spera di recuperare Belli, con il play ex Castelfiorentino che è out ormai già da diverse settimane. Il numero 3 potrebbe tornare in campo già domenica per qualche minuto andando così ad aumentare le rotazioni in un settore, quello degli esterni, già privo di un elemento chiave come Perin almeno le prossime tre o quattro gare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

