Basket in carrozzina Supercoppa Uisp | Reggio si piazza terza

La Supercoppa Uisp 2025 di basket in carrozzina si è disputata recentemente al PalaMenozzi e al PalaCasoli di Reggio, organizzata dalla Uisp in collaborazione con Polisportiva Pegaso, con il patrocinio del Comune di Reggio e della Fondazione per lo Sport. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse squadre, con Reggio che si è classificata al terzo posto. Un evento che sottolinea l'importanza dello sport inclusivo e della promozione dell’handicap.

Si è svolta nei giorni scorsi, al PalaMenozzi e al PalaCasoli, la Supercoppa Uisp 2025 di basket in carrozzina, organizzata dalla Uisp, insieme alla Polisportiva Pegaso, con il patrocinio del comune di Reggio e della Fondazione per lo Sport. Si sono affrontate sei squadre di quattro regioni: Salgareda (Tv), Futura Roma, Rieti, Reggio Emilia, Superteam Perugia e Delfini 2001 Montecchio Maggiore (Vi). Le gare hanno delineato un quadro tecnico chiaro, con alcune vittorie ampie e altre partite più equilibrate. Reggio ha perso 65 a 81 da Rieti per poi battere Montecchio Maggiore 79 a 47; nelle altre gare, Salgareda-Futura 80-35, Rieti-Montecchio Maggiore 70-37, Futura-Perugia 57-49, Salgareda-Perugia 73-40. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket in carrozzina. Supercoppa Uisp: Reggio si piazza terza Leggi anche: Maratona in carrozzina, chiusure alle auto e divieti di sosta in via Libertà tra piazza Mordini e piazza Castelnuovo Leggi anche: Basket, Serie A: Brescia colpisce a Reggio Emilia, Sassari si ridesta e batte Trieste La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Nazionale - Reggio Emilia ospita la Supercoppa di basket in carrozzina; Basket in carrozzina. Supercoppa Uisp: Reggio si piazza terza; A Reggio arriva per la prima volta la Supercoppa Uisp di Basket in carrozzina; Reggio Emilia capitale del basket in carrozzina: scatta la sfida per la Supercoppa Uisp. Basket in carrozzina. Supercoppa Uisp: Reggio si piazza terza - Si è svolta nei giorni scorsi, al PalaMenozzi e al PalaCasoli, la Supercoppa Uisp 2025 di basket in carrozzina, ... sport.quotidiano.net

Assegnata la Supercoppa Uisp 2025 di Basket in Carrozzina - Si è svolta sabato e domenica a Reggio Emilia la Supercoppa Uisp 2025 di basket in carrozzina, manifestazione organizzata dalla UISP, insieme alla ... basketinside.com

A Reggio Emilia per l’edizione 2025 della Supercoppa Uisp - Tutto è pronto a Reggio Emilia per l'edizione 2025 della Supercoppa Uisp di basket in carrozzina, in programma sabato 27 e domenica 28 dicembre sui ... basketinside.com

VERSO IL TROFEO BIC, PARLA IL PRESIDENTE ILARIA D'ANNA Un ponte per il basket: al Palacalafiore il Trofeo BIC accende i riflettori sulla pallacanestro in carrozzina Reggio Calabria, 5 gennaio 2024 – Non solo spettacolo e agonismo, ma una vera e pro - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.