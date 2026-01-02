A Seregno, presso la palestra Don Milani in via Carroccio, si svolgerà il 4 e 5 gennaio la sesta edizione del torneo giovanile Under 14 “Un leone a canestro”. L’evento vede i giovani atleti sfidarsi sul campo, promuovendo la crescita sportiva e il fair play tra le nuove generazioni di basket.

Si terrà a Seregno nella palestra Don Milani in via Carroccio il 45 gennaio la sesta edizione del torneo giovanile Under 14 “ Un leone a canestro “. Patrocinato da vari enti: Città metropolitana di Milano, città di Seregno, Regione Lombardia, ma anche con i Lions Club. Hanno dato la propria adesione Canonica Lambro, Cesano Maderno Borromeo, Desio, Lissone, Monza Duomo, Monza Parco, Seregno AID, Seregno Brianza, Leo Club Cesano Maderno e Brianza Occidentale. Durante le partite saranno presenti i servizi di cani guida dei Lions che faranno una dimostrazione dell’utilità con scopi sociali. Per la prima volta giocheranno alcune squadre provenienti da fuori regione, come il Novara Basket iscritto al girone giallo, che si svolgerà il 4 gennaio, insieme a Basket Mortara, Basket Seregno e Polisportiva Comense. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket giovanile. I leoncini si sfidano a canestro. Ecco a Seregno il torneo Under 14

Leggi anche: Basket giovanile, da oggi si sfidano i campioni del futuro. Il torneo Ravaglia al via in memoria di Chicco

Leggi anche: Basket giovanile - Torneo nazionale riservato agli Under 13. Memorial Luciano Genovese. La Sancat ricorda il suo ’Don’

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Basket giovanile. I leoncini si sfidano a canestro. Ecco a Seregno il torneo Under 14.

Basket giovanile. I leoncini si sfidano a canestro. Ecco a Seregno il torneo Under 14 - Nel torneo blu, in scena il 5 gennaio, parteciperanno il Basket Seregno, il GS Villaguardia Basket, Fulgor Basket Omegna e Basket Brusuglio. sport.quotidiano.net