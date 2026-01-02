Basket giovanile I leoncini si sfidano a canestro Ecco a Seregno il torneo Under 14
A Seregno, presso la palestra Don Milani in via Carroccio, si svolgerà il 4 e 5 gennaio la sesta edizione del torneo giovanile Under 14 “Un leone a canestro”. L’evento vede i giovani atleti sfidarsi sul campo, promuovendo la crescita sportiva e il fair play tra le nuove generazioni di basket.
Si terrà a Seregno nella palestra Don Milani in via Carroccio il 45 gennaio la sesta edizione del torneo giovanile Under 14 “ Un leone a canestro “. Patrocinato da vari enti: Città metropolitana di Milano, città di Seregno, Regione Lombardia, ma anche con i Lions Club. Hanno dato la propria adesione Canonica Lambro, Cesano Maderno Borromeo, Desio, Lissone, Monza Duomo, Monza Parco, Seregno AID, Seregno Brianza, Leo Club Cesano Maderno e Brianza Occidentale. Durante le partite saranno presenti i servizi di cani guida dei Lions che faranno una dimostrazione dell’utilità con scopi sociali. Per la prima volta giocheranno alcune squadre provenienti da fuori regione, come il Novara Basket iscritto al girone giallo, che si svolgerà il 4 gennaio, insieme a Basket Mortara, Basket Seregno e Polisportiva Comense. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Basket giovanile, da oggi si sfidano i campioni del futuro. Il torneo Ravaglia al via in memoria di Chicco
Leggi anche: Basket giovanile - Torneo nazionale riservato agli Under 13. Memorial Luciano Genovese. La Sancat ricorda il suo ’Don’
Basket giovanile. I leoncini si sfidano a canestro. Ecco a Seregno il torneo Under 14.
Basket giovanile. I leoncini si sfidano a canestro. Ecco a Seregno il torneo Under 14 - Nel torneo blu, in scena il 5 gennaio, parteciperanno il Basket Seregno, il GS Villaguardia Basket, Fulgor Basket Omegna e Basket Brusuglio. sport.quotidiano.net
Caroli Hotels Basketball Cup, il basket giovanile nel cuore del Salento dal 2 al 6 gennaio - Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di sport, giovani talenti e famiglie: ben 16 formazioni Under 14 in campo, divise tra il settore maschile e femminile ... corrieredellosport.it
Meno due alla prima del torneo giovanile Piazza a Canestro Under 15 nella nostra città. Il parquet del PalaFerraro ospiterà una bella novità per tutti gli appassionati di basket piazzesi Il 3 e 4 gennaio saranno: Siaz Basket Alfa C - facebook.com facebook
Basket giovanile: ecco il calendario della Dinamo nella Next gen Cup x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.