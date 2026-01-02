Basket femminile a Tortona la final eight Thunder ai quarti di Coppa Italia Sfida con San Giovanni Valdarno

Domani a Tortona prende il via la Final Eight di Coppa Italia di serie A2 di basket femminile, con la partecipazione della Halley Thunder, qualificatasi per il terzo anno consecutivo. La squadra affronta i quarti di finale contro San Giovanni Valdarno, in un incontro che segna un importante momento della stagione. La manifestazione proseguirà fino alla finalissima, mettendo in mostra le migliori squadre della competizione.

Domani in Piemonte si apre la Final eight di Coppa Italia di serie A2 di basket femminile, cui la Halley Thunder si è qualificata per il terzo anno consecutivo. La Lega ha ufficializzato la programmazione con gli orari delle partite che si disputeranno domani e lunedì al Training Center della Cittadella dello Sport di Tortona, mentre la finale di martedì 6 gennaio avrà luogo alla Nova Arena, sempre all'interno della Cittadella dello Sport della città piemontese. Ecco il programma. Quarti di finale, domani alle 14 Costa Masnaga - Alperia Bolzano; ore 16.15 Sanga Milano – Umbertide; ore 18.30 Halley Thunder Matelica – San Giovanni Valdarno; ore 20.

