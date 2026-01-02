Bambina di 12 anni morta per polmonite fulminante

A Sant'Angelo di Piove di Sacco, una bambina di 12 anni, ha perso la vita a causa di una polmonite fulminante. L'episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, che si trova a dover affrontare questa perdita improvvisa. La notizia evidenzia l’importanza di monitorare attentamente le condizioni di salute e di consultare immediatamente un medico in presenza di sintomi sospetti.

Azzurra Breda, una bambina di 12 anni, èmorta per una polmonite fulminante a Sant'Angelo di Piove di Sacco.

