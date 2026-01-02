Ballando ballando
Durante una festa, per coinvolgere qualcuno e fargli sentire l'inclusione, gli ho messo le braccia al collo e ci siamo mossi insieme, ballando con i fianchi e il sedere. Un gesto semplice che può creare un senso di convivialità e vicinanza, senza eccessi o ostentazioni. Il ballo, in questa occasione, è stato un modo spontaneo di condividere un momento di allegria e compagnia tra amici.
A una festa, per non farlo sentire escluso, gli ho messo le braccia al collo e ci siamo strusciati coi fianchi e il sedere. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche: Ballando con le stelle, Paolo Belli dopo l’eliminazione: “Era un momento difficile, Ballando è una terapia”
Leggi anche: Ballando con le stelle, Francesca Fialdini: "A Ballando cadono tutte le maschere. La D'Urso? Ognuno reagisce..."
Ballando con le stelle, Andrea Delogu e il viaggio con la coppa; Enzo Paolo Turchi: «A Ballando con le stelle non c'è danza. La giuria? Sono opinionisti perché spesso incompetenti»; Affari Tuoi, trasloco in vista: De Martino prova a cambiare città. C’entra (anche) Belen; Instagram, la differenza di età, l'addio prima di Ballando: la storia d'amore tra Andrea Delogu e Luigi Bruno.
Ballando con le stelle, l’ultima bordata contro la giuria: svelati i messaggi segreti dei vip - Dopo il mancato ripescaggio a Ballando, una polemica velata arriva da Nancy Brilli, che condivide le chat di alcuni coreografi molto importanti: cosa è successo ... libero.it
Affari tuoi e Ballando con le stelle traslocano/ Clamorosa decisione della Rai: cosa accade agli show - Grandi cambiamenti in arrivo per Affari tuoi e Ballando con le stelle: le due trasmissioni di punta della Rai sono pronte a traslocare. ilsussidiario.net
Andrea Delogu: “Io dopo Ballando con le stelle, da Nikita a Sanremo…”, confessioni a cuore aperto - Dalla vittoria a Ballando con le stelle al legame con Nikita e alle voci su Sanremo: Andrea Delogu si racconta senza filtri tra lavoro e vita privata. libero.it
BALLANDO?VERYESASY
Guadalupe Rodriguez, madre di J-Lo, conquista i social ballando allo show della figlia a Las Vegas. Il video è diventato virale - facebook.com facebook
Sulla tv ucraina torna Ballando con le stelle. Dove vinse Zelensky ora danzano i veterani x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.