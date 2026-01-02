Bagheria visite a villa Sant' Isidoro De Cordova

Il 11 gennaio, Villa Sant’Isidoro De Cordova a Bagheria apre le sue porte per una visita guidata. Costruita nel Seicento, questa dimora storica offre l’opportunità di scoprire tre secoli di storia attraverso affreschi, arredi originali e i suoi giardini. Un’occasione per conoscere un esempio di architettura aristocratica e immergersi nell’atmosfera di un luogo di grande valore storico e culturale.

Domenica 11 gennaio, la seicentesca Villa Sant'Isidoro De Cordova apre le proprie porte a Tacus per svelare tre secoli di storia e vita aristocratica, tra spettacolari affreschi, arredi originali e giardini storici.Un percorso di visita esclusivo che prende il via dallo scenografico scalone.

