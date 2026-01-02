Avviati gli interventi di recupero delle Torri federiciane

Sono iniziati i lavori di recupero delle Torri federiciane a Capua, situate sul lungofiume Volturno vicino al Ponte Romano. Gli interventi prevedono attività di manutenzione e restauro per preservare e valorizzare questi importanti monumenti storici, simbolo della città e testimonianza dell’epoca di Federico II. L’intervento mira a riportare le torri al loro antico splendore, garantendo la tutela del patrimonio culturale locale.

Sono stati avviati gli interventi di recupero delle Torri di Federico II a Capua. I monumenti che si trovano sul lungofiume Volturno e fanno da 'guardia' al Ponte Romano saranno oggetto di interventi di manutenzione e sistemazione al fine di far tornare le Torri all'antico splendore.

