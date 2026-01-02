Avs e Amnesty contro il governo per il volo di Netanyahu sull’Italia
Amnesty International ha criticato il governo italiano per non aver preso provvedimenti in seguito al passaggio dell’aereo di Benjamin Netanyahu sull’Italia. La Ong evidenzia come questa assenza di azioni rappresenti una mancanza di attenzione verso le implicazioni politiche e diplomatiche dell’evento. La questione solleva interrogativi sulla posizione ufficiale del Paese rispetto alla presenza del premier israeliano e alle procedure di controllo in caso di visite di alto livello.
Amnesty International ha attaccato l’Italia e il governo Meloni per non aver adottato nessuna misura contro l’aereo che ha attraverso il Paese e con a bordo Benjamin Netanyahu. Il premier israeliano ha raggiunto gli Stati Uniti e poi è tornato in Israele. In entrambi i casi il suo aereo è passato attraverso lo spazio aereo italiano, secondo quanto denunciato da Amnesty e dalla campagna Last Day of Gaza. Da qui l’attacco di Amnesty. L’associazione ha spiegato come l’Italia, in virtù dello Statuto di Roma, avrebbe dovuto cooperare con la Corte penale internazionale. «La giustizia internazionale non è selettiva e non può dipendere da valutazioni politiche», è stato il commento. 🔗 Leggi su Lettera43.it
