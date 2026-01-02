Amnesty International ha criticato il governo italiano per non aver preso provvedimenti in seguito al passaggio dell’aereo di Benjamin Netanyahu sull’Italia. La Ong evidenzia come questa assenza di azioni rappresenti una mancanza di attenzione verso le implicazioni politiche e diplomatiche dell’evento. La questione solleva interrogativi sulla posizione ufficiale del Paese rispetto alla presenza del premier israeliano e alle procedure di controllo in caso di visite di alto livello.

Amnesty International ha attaccato l’Italia e il governo Meloni per non aver adottato nessuna misura contro l’aereo che ha attraverso il Paese e con a bordo Benjamin Netanyahu. Il premier israeliano ha raggiunto gli Stati Uniti e poi è tornato in Israele. In entrambi i casi il suo aereo è passato attraverso lo spazio aereo italiano, secondo quanto denunciato da Amnesty e dalla campagna Last Day of Gaza. Da qui l’attacco di Amnesty. L’associazione ha spiegato come l’Italia, in virtù dello Statuto di Roma, avrebbe dovuto cooperare con la Corte penale internazionale. «La giustizia internazionale non è selettiva e non può dipendere da valutazioni politiche», è stato il commento. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Avs e Amnesty contro il governo per il volo di Netanyahu sull’Italia

Leggi anche: Amnesty: nell’Italia del governo Meloni i diritti sono ‘in caduta libera’. La prova? il decreto contro i rave party

Leggi anche: Sull’Idrogeno l’Italia è in ritardo, aziende puntano il dito contro il Governo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Netanyahu vola sopra l’Italia, Avs e Amnesty contro il governo: Meloni lo faccia arrestare - L’aereo del premier israeliano, su cui pende un mandato di cattura internazionale, ha sorvolato lo spazio aereo italiano senza che venissero adottate misure o ... repubblica.it