Aveva fatto entrare illegalmente a Torino e a Parma 27 clandestini | arrestato 49enne
Un uomo di 49 anni è stato arrestato per aver, in collaborazione con altri, organizzato e gestito il trasporto illecito di 27 extracomunitari tra Torino e Parma nel 2019. L’indagine ha accertato il suo coinvolgimento nella promozione e nell'esecuzione di questa operazione illegale. L'arresto si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di persone e alla criminalità organizzata nel settore dell’immigrazione clandestina.
In concorso con altri soggetti aveva promosso, organizzato e materialmente effettuato illegalmente il trasporto di 27 extracomunitari tra Torino e Parma, nel 2019. Per questo, con una sentenza passata in giudicato, un 49enne, rintracciato dai carabinieri di Parma nella notte di Capodanno, era. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
