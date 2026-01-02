Aveva fatto entrare illegalmente a Torino e a Parma 27 clandestini | arrestato 49enne

Da torinotoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 49 anni è stato arrestato per aver, in collaborazione con altri, organizzato e gestito il trasporto illecito di 27 extracomunitari tra Torino e Parma nel 2019. L’indagine ha accertato il suo coinvolgimento nella promozione e nell'esecuzione di questa operazione illegale. L'arresto si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di persone e alla criminalità organizzata nel settore dell’immigrazione clandestina.

In concorso con altri soggetti aveva promosso, organizzato e materialmente effettuato illegalmente il trasporto di 27 extracomunitari tra Torino e Parma, nel 2019. Per questo, con una sentenza passata in giudicato, un 49enne, rintracciato dai carabinieri di Parma nella notte di Capodanno, era. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

aveva fatto entrare illegalmente a torino e a parma 27 clandestini arrestato 49enne

© Torinotoday.it - Aveva fatto entrare illegalmente a Torino e a Parma 27 clandestini: arrestato 49enne

Leggi anche: Aveva fatto entrare illegalmente a Parma 27 clandestini: condannato a 3 anni, lo trovano a spasso in via Emilia Lepido. Arrestato

Leggi anche: Ardea | Tor San Lorenzo. In casa aveva illegalmente armi e relativo munizionamento. 46enne arrestato dai Carabinieri

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Nave Ocean Viking salva 33 migranti a Capodanno, ma altri sono stati respinti illegalmente in Tunisia; Trump offre 3mila dollari ai migranti per autodeportarsi fuori dagli Usa: Chi non approfitta rischia l'arresto.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.