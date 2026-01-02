Aveva fatto entrare illegalmente a Torino e a Parma 27 clandestini | arrestato 49enne

Un uomo di 49 anni è stato arrestato per aver, in collaborazione con altri, organizzato e gestito il trasporto illecito di 27 extracomunitari tra Torino e Parma nel 2019. L’indagine ha accertato il suo coinvolgimento nella promozione e nell'esecuzione di questa operazione illegale. L'arresto si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di persone e alla criminalità organizzata nel settore dell’immigrazione clandestina.

