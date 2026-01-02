Aveva fatto entrare illegalmente a Parma 27 clandestini | condannato a 3 anni lo trovano a spasso in via Emilia Lepido Arrestato

A Parma, un uomo condannato a tre anni per aver fatto entrare illegalmente 27 clandestini è stato arrestato dopo essere stato trovato in via Emilia Lepido. I controlli, effettuati dai Carabinieri durante Capodanno, hanno coinvolto personale in uniforme e in borghese, nel quadro di un servizio volto a prevenire e contrastare i reati nel territorio.

Controlli a rafficaa Capodanno da parte dei Carabinieri della Compagnia di Parma, che hanno messo in campo un dispositivo formato da personale in uniforme ed in borghese nell'ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e contrasto dei reati in genere.

