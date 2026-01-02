Aversa Olga Diana esclusa da nuova Giunta | Eletta con 660 preferenze ignorata volontà popolare

Olga Diana, assessore uscente del Comune di Aversa, commenta il suo esclusione dalla nuova Giunta, evidenziando di essere stata eletta con 660 preferenze e sottolineando la volontà popolare. Nonostante il rimpasto amministrativo, Diana afferma di voler proseguire il suo impegno, forte del consenso ricevuto e delle sue idee. La situazione riflette le dinamiche politiche locali e le scelte della nuova maggioranza.

"Vado avanti. Nonostante tutto, forte del consenso che sempre ricevo e della forza delle miei idee". Inizia così la nota di Olga Diana, assessore uscente del Comune di Aversa, all'indomani del rimpasto nell'esecutivo normanno. "Prendo atto, con profondo rammarico, della scelta del Sindaco Franco Matacena di non riconfermarmi all'interno della compagine di Giunta. È una decisione che non condivido. La sua esclusione dall'esecutivo normanno apre una frattura politica che va oltre i confini cittadini.

